Двоюрідний брат Ф'юрі програв латвійцю з 59-ма поразками

Британець Уолтер Ф'юрі (3-1, 0 КО), який є двоюрідним братом Тайсона Ф'юрі, програв латвійцю Крістапсу Зульгісу (10-59-3, 5 КО).

Зульгіс здобув перемогу рішенням судді (PTS).

Ветерану з Латвії, для якого це вже 5 вихід на ринг за цей рік, допомогло те, що в першому раунді він зумів відправити Волтера в нокдаун.

🚨BIG UPSET AS FURY IS BEATEN



Walter Fury (Cousin of Tyson) is dropped in Round 1 and loses a 38-37 decision over 4 Rounds to the 9-59-3 Kristaps Zulgis in Liverpool pic.twitter.com/78oWMlm4Ha — Tokkerū (@ATokkers5) July 11, 2025

Після цього Ф'юрі поступово перехоплював ініціативу. Можливо, якби бій був шестираундовий, то перемога б дісталася йому.

Бокс – середня вага (до 72,6 кг)

Крістапс Зульгіс (Латвія) – Волтер Ф'юрі (Велика Британія) PTS4 (38:37)

Нагадаємо, британка Еллі Скотні пройшла мексиканку Ямілет Меркадо в зустрічі за 4 титули.