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Двоюрідний брат Ф'юрі програв латвійцю з 59-ма поразками

Руслан Травкін — 12 липня 2025, 06:11
Двоюрідний брат Ф'юрі програв латвійцю з 59-ма поразками
Волтер Ф'юрі (у рукавицях)
Instagram walterfury

Британець Уолтер Ф'юрі (3-1, 0 КО), який є двоюрідним братом Тайсона Ф'юрі, програв латвійцю Крістапсу Зульгісу (10-59-3, 5 КО).

Зульгіс здобув перемогу рішенням судді (PTS).

Ветерану з Латвії, для якого це вже 5 вихід на ринг за цей рік, допомогло те, що в першому раунді він зумів відправити Волтера в нокдаун.

Після цього Ф'юрі поступово перехоплював ініціативу. Можливо, якби бій був шестираундовий, то перемога б дісталася йому.

Бокс – середня вага (до 72,6 кг)

Крістапс Зульгіс (Латвія) – Волтер Ф'юрі (Велика Британія) PTS4 (38:37)

Нагадаємо, британка Еллі Скотні пройшла мексиканку Ямілет Меркадо в зустрічі за 4 титули.

Бокс нокдаун Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

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