Двоюрідний брат Ф'юрі програв латвійцю з 59-ма поразками
Волтер Ф'юрі (у рукавицях)
Instagram walterfury
Британець Уолтер Ф'юрі (3-1, 0 КО), який є двоюрідним братом Тайсона Ф'юрі, програв латвійцю Крістапсу Зульгісу (10-59-3, 5 КО).
Зульгіс здобув перемогу рішенням судді (PTS).
Ветерану з Латвії, для якого це вже 5 вихід на ринг за цей рік, допомогло те, що в першому раунді він зумів відправити Волтера в нокдаун.
Після цього Ф'юрі поступово перехоплював ініціативу. Можливо, якби бій був шестираундовий, то перемога б дісталася йому.
Бокс – середня вага (до 72,6 кг)
Крістапс Зульгіс (Латвія) – Волтер Ф'юрі (Велика Британія) PTS4 (38:37)
Нагадаємо, британка Еллі Скотні пройшла мексиканку Ямілет Меркадо в зустрічі за 4 титули.