Браянта, Гарнетта і Данкана включили до Зали слави баскетболу

Джерело - Чемпіон.

Легендарні гравці НБА Кобі Браянт, Кевін Гарнетт і Тім Данкан офіційно включені в Зал слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта у 2020 році.

Про це повідомляється на сторінці NBA y Twitter.

Також в список нових членів Залу слави увійшли баскетболістка жіночої НБА Таміка Кетчінгс і чотири тренера: Барбара Стівенс, Кім Малкі, Едді Саттон і Руді Томьянович.

Браянт буде включений у Зал слави посмертно. Легендарний гравець Лейкерс загинув в результаті аварії вертольота в січні 2020 року.