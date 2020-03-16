Джерело - Чемпіон.

Один з найкращих баскетболістів в історії Чарльз Барклі вирішив продати золоту олімпійську нагороду ти приз MVP сезону (нагорода найкращому басетболісту регулярного чемпіонату) що б на виручені кошті допомогти жителям свого рідного міста Лідс (штат Алабама) побудувати доступне житло.

Про це заявив сам сер Чарльз на Dan Le Batard Show.

"Я не думаю, що мені потрібно ходити зі своєю золотою медаллю або трофеєм MVP, щоб люди знали, що я Чарльз Барклі, тому я збираюся продати все це лайно", - сказав Барклі.

Барклі співпрацює з компанією з виробництва спортивних карт Panini, щоб продати з аукціону одну з двох своїх олімпійських золотих медалей - у Барклі є медалі Олімпійських ігор 1992 і 1996 років, а також нагороду NBA MVP 1993 року. Виручені кошти будуть використані для будівництва 20 будинків в Лідсі.

Його дочка хоче зберегти одну золоту з олімпійських медалей. Барклі розповіла спортивній радіостанції Бірмінгема WJOX, що вона хотіла отримати медаль 1992 року Барселони - легендарної Dream Team.