Збірна США обіграла Збірну світу з Михайлюком в матчі висхідних зірок

Сьогодні, 15 лютого, в рамках вікенда всіх зірок НБА-2020 у Чикаго відбувся Матч зірок, що сходять.

Збірна США обіграла Збірну світу з рахунком 151:131.

Українець Святослав Михайлюк вийшовши з лави для запасних, відіграв, 16 хвилин, набрав 6 очок (0/2 двоочкових, 2/9 триочкових), зробив 4 підбирання та 2 передачі за 1 втрати.

You knew Svi was hitting a three. pic.twitter.com/hrHl3C05jn

Lining it up and knocking it down. pic.twitter.com/PMrX3PTxG4