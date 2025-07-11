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Відомо, де чоловіча збірна України продовжить підготовку до олімпійського сезону

Денис Шаховець — 11 липня 2025, 10:00
Відомо, де чоловіча збірна України продовжить підготовку до олімпійського сезону
Антон Дудченко
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Чоловіча національна збірна України з біатлону продовжить підготовку до олімпійського сезону в італійському Антгольці. На альпійське високогір’я команда Надії Бєлової вирушить 13 липня.

Про це стало відомо "Чемпіону" з власних джерел у збірній України.

Попередній закордонний збір команда "А" проводила в австрійському Рамзау.

До складу команди входять Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Віталій Мандзин, Артем Тищенко, Степан Кінаш, Богдан Борковський та Сергій Супрун.

Нагадаємо, Дмитро Підручний і Тарас Лесюк, які тренуються окремо під керівництвом Юрая Санітри, наступний етап підготовки проведуть у Скандинавії.

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Зазначимо, що з Антгольца напередодні повернулась жіноча збірна України.

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