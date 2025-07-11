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Туран: Шахтар має грати як велика команда

Володимир Максименко — 11 липня 2025, 10:11
Туран: Шахтар має грати як велика команда
Арда Туран
ФК Шахтар

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловився про перемогу команди над Ільвесом у матчі кваліфікації Ліги Європи.

Слова фахівця наводить пресслужба "гірників".

"Якщо чесно, я хочу діяти так проти будь-якої команди. Якщо суперник розігрує м’яч від воріт, це для нас перевага. Але потрібно дуже чітко реалізовувати це на полі, адже в лінії захисту виникають ситуації віч-на-віч. Та я довіряю своїм оборонцям у цьому плані.
Шахтар – велика команда, і ми маємо грати як велика команда – якомога більше на половині суперника. Водночас футбол – це про своєчасні переміщення, і ми можемо змінювати підхід, якщо буде потрібно. Але загалом я хочу грати якомога більше на половині суперника", – розповів турецький фахівець.
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Переможець двоматчевого протистояння отримає шанс зіграти у другому раунді кваліфікації проти турецького Бешикташа. 

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер Ільвеса Йоонас Рантанен.

Ліга Європи Шахтар Донецьк Арда Туран Ільвес

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