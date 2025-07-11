Все як за контрактом, – Каррі розповів про майбутнє та плани на завершення кар'єри

Лідер Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі поговорив на тему потенційного завершення кар'єри найближчим часом.

Слова 37-річного баскетболіста наводить BasketNews.

Чинний контракт "Шефа" з ГСВ розрахований ще на два сезони. І Стеф запевнив, що він розраховує відіграти щонайменше цю угоду.

"Я не знаю, я просто беру ці два роки за один період. Це все, що залишилося за моїм контрактом. Я сподіваюся опинитися в ситуації, коли фізично у мене буде вибір, і він не буде зроблений за мене, тому я роблю все можливе, щоб залишатися гнучким, залишатися активним і робити те, що я роблю, на високому рівні. Просто намагаюся жити сьогоднішнім днем і подивимося, що станеться через два роки", – сказав Каррі.

Минулий сезон став для Стефа Каррі 16-м у межах НБА. Він зіграв 70 матчів регулярки, у яких набирав у середньому 24,5 очка, 4,4 підбирання та 6 передач, реалізовуючи 44,8% кидків з гри, 39,7% триочкових та 93,3% штрафних. За підсумками кампанії Стеф потрапив до другої символічної збірної НБА.

Минулого серпня Каррі підписав однорічне продовження контракту на 62,5 мільйона доларів (за сезон-2026/27). За наступний рік чотириразовий чемпіон НБА заробить 59,6 мільйона.

Нагадаємо, що в межах Літньої ліги НБА відбувся дебют Купера Флегга за Даллас.