Динамо Київ – Вест Бромвіч: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

Київське Динамо активно готується до нового футбольного сезону, використовуючи міжсезоння для тренувальних зборів і контрольних матчів.

Наступний поєдинок команда проведе 11 липня о 12:00 – суперником стане англійська команда Вест Бромвіч.

Дивіться трансляцію товариського матчу, організовану пресслужбою Динамо, у прямому етері на "Чемпіоні".

Зараз динамівці перебувають на зборах в Австрії, де готуються до старту в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Раніше у рамках підготовки Динамо двічі зіграло проти угорської Кішварди – спочатку поступилося 0:2, а потім здобуло перемогу з рахунком 3:0. Також підопічні Олександар Шовковського зазнали поразки від данського Мідтьюлланда.

Єврокубковий сезон кияни розпочнуть 24 та 31 липня матчами проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).