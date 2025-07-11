Шумахер: Ферстаппен вирішив піти з Ред Булл, він зрозумів, що не може врятувати команду

Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер вважає, що варто очікувати на сенсаційне оголошення про розставання Макса Ферстаппена з Ред Булл.

Слова 50-річного німця наводить Motorsport.

На думку брата легендарного Міхаеля Шумахера, якщо Ферстаппен вирішить залишитися в Ред Булл, це буде розраховано не тільки на 2026 рік. Проте якщо чотириразовий чемпіон світу все ж хоче піти, то він оголосить про це вже цього року.

"Це досить просто. Якщо він залишиться, я не думаю, що це буде лише на 2026 рік – він залишиться і після цього. В іншому випадку, я думаю, він оголосить про відхід цього року. Думаю, що це оголошення буде після літніх канікул.

Оголошення про те, що він йде, так. Думаю, цілком зрозуміло, чого хоче Макс. І GT3 – це те, чим він захоплюється. Мерседес також незабаром запускає нову машину в цій категорії, тож... Наразі мені здається, що шанси на те, що він залишиться, не надто високі.

Думаю, після гонки в Британії до нього дійшло, що навіть він більше не може врятувати команду, і це дійсно вплинуло на нього. Після гонки це було очевидно для мене. І як тільки ти відчуваєш, що щось вже не врятувати, від цього важко оговтатися", – сказав Шумахер.