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Шахтар – Бріньє: онлайн-відеотрансляція товариського матчу

Володимир Максименко — 11 липня 2025, 10:30
Шахтар – Бріньє: онлайн-відеотрансляція товариського матчу
ФК Шахтар Донецьк

Донецький Шахтар після перемоги над Ільвесом у першому матчі кваліфікації Ліги Європи продовжить підготовку до нового сезону та проведе спаринг зі словенським Бріньє.

Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом, а в прямому етері гру транслюватиме Youtube-канал "гірників" та сайт "Чемпіон".

Онлайн-відеотрансляція Шахтар – Бріньє

У своєму попередньому товариському матчі донеччани не змогли переграти Словацко – нічия 1:1.

Зазначимо, що сьогодні також свій спаринг проведе чемпіон України Динамо – відеотрансляція доступна на сайті "Чемпіон".

ВІДЕО Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

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