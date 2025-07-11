Шахтар – Бріньє: онлайн-відеотрансляція товариського матчу

Донецький Шахтар після перемоги над Ільвесом у першому матчі кваліфікації Ліги Європи продовжить підготовку до нового сезону та проведе спаринг зі словенським Бріньє.

Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом, а в прямому етері гру транслюватиме Youtube-канал "гірників" та сайт "Чемпіон".

Онлайн-відеотрансляція Шахтар – Бріньє

У своєму попередньому товариському матчі донеччани не змогли переграти Словацко – нічия 1:1.

Зазначимо, що сьогодні також свій спаринг проведе чемпіон України Динамо – відеотрансляція доступна на сайті "Чемпіон".