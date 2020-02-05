Студентки не стали контролювати свої емоції

Джерело - Чемпіон.

Під час баскетбольного матчу між університетами Алабами Стейт і Південного Техасу спортсменки влаштували масову бійку прямо на паркеті.

Кілька десятків дівчат не змогли впоратися зі своїми емоціями і протистояння переросло в жорстоке побоїще.

Knucks were being chucked at the Texas Southern - Alabama State women’s basketball game last night @thisleague pic.twitter.com/m4gJUvpk2u — Barstool Sports (@barstoolsports) February 4, 2020

Варто зазначити, що даний епізод вже був розглянутий керівництвом конференції. Як підсумок - 10 і два тренери спортсменок отримали дискваліфікацію.

Також, кожен університет заплатить за п'ять тисяч доларів штрафу.

Раніше, Х'юстон розібрався із Новим Орлеаном.

Також, Михайлюк через травму пропустив матч Детройта.