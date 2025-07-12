Збірна України U-18 гратиме за 15 місце на Євробаскеті-2025

Жіноча збірна України U-18 поступилася команді Румунії (57:66) в матчі за 13-16 місця на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В.

Про це пише ФБУ.

Вигравши першу половину матчу +16, наша команда дозволила суперницям повернутися в гру в третій десятихвилинці.

В четвертій чверті румунки продовжили розвивати перевагу і в підсумку, перехопивши лідерство, виграли матч із рахунком 66:57. Україна лідирувала в рахунку упродовж 31 хвилини, але втримати перемогу, на жаль, не змогла.

Наша команда домінувала на щитах (51-35 за підбираннями), але не реалізувала жодного триочкового, схибивши 14 кидків з-за периметра.

В заключному матчі на турнірі наші баскетболістки гратимуть за 15-16 місця. Поєдинок відбудеться в неділю, 13 липня, о 13:00 за київським часом. Суперником буде команда, яка програє у матчі Ірландії та Данії.

Чемпіонат Європи U-18. Жінки. Дивізіон В

Вільнюс, Литва. Матч за 13-16 місця

Румунія – Україна 66:57 (10:20, 9:15, 22:8, 25:14)

Раніше українки поступилися збірній Болгарії.