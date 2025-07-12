Бєлінська зіграє в півфіналі Вімблдону у віковій категорії U14

Юна українська тенісистка Софія Бєлінська вийшла у півфінал Вімблдону у віковій категорії U14.

На груповому етапі Бєлінська провела три матчі. Українка обіграла Грейс Вотсон (Велика Британія) – 7:6(3), 6:4 та Серессу Джексон (Австралія) – 6:1, 6:1. У заключному матчі поразка американці Емері Комбс з рахунком 4:6, 6:7(5) не вплинула на лідерство Софії у групі та її вихід у півфінал.

Інша представниця України, Віолетта Скрип, у своїй групі зуміла перемогти лише Лауру Валентину Аріас (Колумбія) – 6:3, 6:1. В інших двох матчах Скрип поступилася: британці Міліці Мілоєвич – 2:6, 6:1, 4-10, та кореянці Єрі Хон – 4:6, 5:7. Віолетта далі гратиме у втішному турнірі.

Саме з представницею Південної Кореї Єрі Хон 12 липня у півфіналі зіграє Бєлінська.

Нагадаємо, що в юніорському турнірі на Вімблдоні українець Микита Білозерцев поступився у третьому колі словенцю Жизі Шешко.