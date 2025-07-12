Поразка від Литви в останньому турі: Україна фінішувала п'ятою на чемпіонаті Європи

В останньому турі групового етапу чемпіонату Європи з мотоболу збірна України знову розгромно програла. Цього разу національній команді Литви з рахунком 1:5.

Єдиний гол у складі "синьо-жовтих" забив В'ячеслав Янішен.

Мотобол – Євро-2025

12 липня, 4 тур

Україна – Литва 1:5

Голи: Янішен – Лукас Сімкус (дубль), Габріелюс Паздраздіс (хеттрик)

У першому турі "синьо-жовті" з рахунком 1:6 програли Нідерландам, а потім розгромно поступилися чинним чемпіонам Європи французам (0:9). У межах третього туру сталася невдача в грі з Німеччиною (1:10).

Таким чином, збірна України фінішувала останньою, забивши всього 3 голи при 30 пропущених.

Тріумфатором групового етапу стали німці, які виграли всі 4 гри з різницею голів 29:8. "Бундестім" у півфіналі зіграє проти Литви. Французи, посівши друге місце, за путівку в фінал зійдуться з Нідерландами, які є господарями турніру – поєдинки ЧЄ проходять у містечку Будель.

Євро-2025 з мотоболу. Розклад 1/2 фіналу

12 липня. 16:00 Німеччина – Литва

12 липня. 18:30 Франція – Нідерланди

Завтра, 13 липня, відбудуться матч за 3-є місце та фінал. Торік першість відбулася у французькому місті Ульгат. Чемпіонами стали французькі мотоболісти, які в фіналі здолали німців (3:2). У матчі за "бронзу" Нідерланди обіграли Литву (3:2).

Мотобол в Україні має свої традиції. Особливо популярним цей вид спорту є на Полтавщині.

Збірна нашої країни мала успіхи на Європейській арені. У 2001 українці стали бронзовими призерами, а наступного року – фіналістами.

Останні 5 чемпіонатів Європи проходили без української збірної. У 2020 та 2021 роках подія не відбулася через COVID-19, а в 2022 та 2023 роках першість відмінили через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.