 Коломойський погрожував судді на баскетбольному матчі через програш команди його сина | Баскетбол | Champion.com.ua
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Тобі пи**ець, ху**ос. Коломойський погрожував судді після прграшу команди його сина

Сьогодні 18:40 254 0
Це сталося у матчі Дніпро - Київ-Баскет
Тобі пи**ець, ху**ос. Коломойський погрожував судді після прграшу команди його сина
#Дніпро, #Коломойський

Джерело - nv.ua.

1 грудня в Дніпрі відбувся баскетбольний матч між місцевим однойменним клубом і столичним Київ-Баскет - після того як дніпровська команда, за яку грає син олігарха Ігоря Коломойського Григорій, почала відставати за очками, бізнесмен виступив з погрозами на адресу судді.

Після закінчення другої чверті гри баскетбольних команд Дніпро і Київ-Баскет до старшого судді матчу Андрія Бабика, згідно з його звітом, опублікованим Федерацією баскетболу України, по дорозі до суддівської кімнати до нього підійшли троє осіб з погрозами: олігарх Ігор Коломойський, президент БК Дніпро Валерій Кондратьєв і віце-президент клубу Валерій Гуляєв.

В ході матчу БК Дніпро кілька разів виривався вперед, а потім втрачав лідерство - у підсумку гра завершилася з рахунком 75:78 на користь команди Київ-Баскет.

Виходячи з доповідної Бабика, спрямованої директору ЧУ з баскетболу Ларисі Шабановій, яку опублікувало видання Страна, спочатку до арбітра підійшов Кондратьєв з погрозами щодо того, що суддя "більше ніколи не приїде" до Дніпра: "Ти, чорт, сьогодні ти звідси не виїдеш. Ти що, дух втратив, в Дніпро більше ніколи не приїдеш. Я тобі, с*ка, влаштую. Тобі пі**ець буде. Ти що коїш, урод!?".

Після цього, за свідченнями судді, до погроз приєднався Коломойський: "Ти, х**ло, ти що твориш, бл**ь?! Тобі пі**ець, ху**ос, буде - ти зрозумів мене!?". 

Після слів Коломойського до образ перейшов віце-президент клубу Гуляєв, який чув розмову з олігархом і зустрів арбітра в технічному коридорі: "Ти дограєшся, під*р, що тебе знайдемо всюди - і тобі буде пі**ець. Ми тебе знайдемо і ви***мо".

Дніпро намагався опротестувати ці звинувачення, але ФБУ встала на сторону арбітра. Кондратьєв був дискваліфікований на 2 офіційні ігри, а клуб зобов'язаний сплатити 52 тис. гривень штрафу.

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