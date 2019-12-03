Визначено символічну п’ятірку та MVP тижня Суперліги Парі-Матч

MVP туру став Квентін Петерсон

Джерело - ФБУ.

Минулого тижня було зіграно сім матчів регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч, за підсумками яких було визначено символічну збірну поєдинків 28 листопада - 1 грудня.

Про це повідомляє ФБУ.

До складу п’ятірки потрапили гравці п'яти різних команд, а MVP визнано новачка Миколаєва Квентіна Петерсона, який яскраво розпочав свою кар’єру в Україні, повторивши вже в першій грі за корабелів рекорд сезону за результативністю.

Квентін Петерсон (Миколаїв, 2 матчі) - 29.5 очка, 9.5 підбирання, 6.0 передачі, 3.5 перехоплення (РЕ 29.5)

Брюс Мейсі (Одеса, 1 матч) - 20 очок, 6 передач, 5 підбирань (РЕ 19)

Максим Корнієнко (Дніпро, 2 матчі) - 15.0 очка, 13.0 підбирання, 2.0 блок-шота (РЕ 24.0)

В’ячеслав Петров (Київ-Баскет, 2 матчі) - 11.5 очка, 7.0 підбирання, 3.5 передачі (РЕ 20.0)

Джин Тіг (Харківські Соколи, 2 матчі) - 16.5 очка, 8.0 підбирання, 1.5 перехоплення (РЕ 19.0)

MVP туру - Квентін Петерсон.

Раніше, Дніпро переміг Черкаські Мавпи.

Нагадаємо,Одеса здобула вольову перемогу над Хіміком у Суперлізі.