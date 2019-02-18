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All-Star Weekend: Збірна США переграла збірну світу в матчі висхідних зірок НБА. ВІДЕО

Сьогодні 00:12 1193 0
All-Star Weekend: Збірна США переграла збірну світу в матчі висхідних зірок НБА. ВІДЕО

У рамках Вікенду Всіх зірок НБА-2019 в Шарлотт, штат Північна Кароліна відбувся Матч висхідних зірок, в якому збірна світу зазнала поразки від збірної США.

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Найбільше очок заробив форвард команди-переможниці Кайл Кузьма, який заробив 35 очок. Трей Янг зробив дабл-дабл з 25 балів і 10 асистів. Не вистачило трохи до оформлення дабл-дабл Джейсону Тейтум, у нього 30 очок і 9 підбирань. 20 балів на рахунку Донована Мітчелла, 14 - у Марвіна Беглі III. В активі Де'Аарона Фокса 16 передач.

За збірну світу найбільше очок заробив Бен Сіммонс - 28. На другому місці, з 21 балом в активі, розташувався Лаурі Маркканен. Лука Дончич зупинився за крок від дабл-дабл - 13 балів і 9 передач. Тільки Джеди Осман не зміг набрати 10 очок або більше, у нього 2 бали.

  Також: All-Star Weekend: онлайн-трансляція матчу висхідних зірок НБА

2019 NBA All-Star Weekend

Charlotte Official Party

16 лютого

Збірна США - Збірна світу 161:144 (40:30, 43:41, 40:46, 38:27)

Джерело - Чемпіон.

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