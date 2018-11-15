Джеймс увійшов у ТОП-5 бомбардирів у історії НБА. ФОТО

Леброн Джеймс піднявся на п'яте місце в історії НБА за кількістю очок за кар'єру.
33-річний форвард Лейкерс обійшов члена Залу слави Уїлта Чемберлена за цим показником.
У матчі регулярного чемпіонату проти Портленда Джеймс набрав 44 очки і збільшив загальну суму до 31 425.
Лідирує в списку Карім Абдул-Джаббар - 38 387 очок.
Lakers' LeBron James has passed Hall of Fame center Wilt Chamberlain as the No. 5 all-time scorer in NBA history.— Ben Golliver (@BenGolliver) 15 листопада 2018 р.
1 Kareem Abdul-Jabbar: 38,387
2 Karl Malone: 36,928
3 Kobe Bryant: 33,643
4 Michael Jordan: 32,292
5 LEBRON JAMES: 31,420 & counting
6 Wilt Chamberlain: 31,419 pic.twitter.com/fWny1R29S7
Нагадаємо, Джеймс оформив тріпл-дабл.
Джерело - Чемпіон.