Джеймс увійшов у ТОП-5 бомбардирів у історії НБА. ФОТО

Леброн Джеймс піднявся на п'яте місце в історії НБА за кількістю очок за кар'єру.

33-річний форвард Лейкерс обійшов члена Залу слави Уїлта Чемберлена за цим показником.

У матчі регулярного чемпіонату проти Портленда Джеймс набрав 44 очки і збільшив загальну суму до 31 425.

Лідирує в списку Карім Абдул-Джаббар - 38 387 очок.

Lakers' LeBron James has passed Hall of Fame center Wilt Chamberlain as the No. 5 all-time scorer in NBA history.

1 Kareem Abdul-Jabbar: 38,387

2 Karl Malone: 36,928

3 Kobe Bryant: 33,643

4 Michael Jordan: 32,292

5 LEBRON JAMES: 31,420 & counting

6 Wilt Chamberlain: 31,419 pic.twitter.com/fWny1R29S7