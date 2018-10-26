Михайлюк допоміг Лейкерс здобути перемогу. Джеймс оформив тріпл-дабл. ВІДЕО

Український гравець Лейкерс Святослав Михайлюк провів третій матч за нову команду в регулярному чемпіонаті НБА.
Клуб українця розібрався з Денвером — 121:114. Це друга перемога Лейкерс після трьох поразок на старті.
Михайлюк провів на паркеті 12,5 хвилин. За цей час 21-річний форвард набрав чотири очки, реалізувавши два з трьох двоочкових кидки.
Також українець зробив один асист, два підбирання та одного разу сфолив.
Окрім цього форвард Леброн Джеймс оформив свій перший тріпл-дабл у футболці Лейкерс, набравши 28 очок, 11 підбирань і 11 передач.
Нагадаємо, днем раніше Лейкерс здобув першу перемогу.
Тим часом Лень прославився в НБА.
Джерело - Чемпіон.