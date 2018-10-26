Михайлюк допоміг Лейкерс здобути перемогу. Джеймс оформив тріпл-дабл. ВІДЕО

Український гравець Лейкерс Святослав Михайлюк провів третій матч за нову команду в регулярному чемпіонаті НБА.

Клуб українця розібрався з Денвером — 121:114. Це друга перемога Лейкерс після трьох поразок на старті.

Михайлюк провів на паркеті 12,5 хвилин. За цей час 21-річний форвард набрав чотири очки, реалізувавши два з трьох двоочкових кидки.

Також українець зробив один асист, два підбирання та одного разу сфолив.

Окрім цього форвард Леброн Джеймс оформив свій перший тріпл-дабл у футболці Лейкерс, набравши 28 очок, 11 підбирань і 11 передач.

Нагадаємо, днем раніше Лейкерс здобув першу перемогу.

Тим часом Лень прославився в НБА.

Джерело - Чемпіон.