Боснюк: Були нюанси, які я спробую виправити у наступному матчі

Український бадмінтоніст Данило Боснюк задоволений своєю грою у матчі 1/16 фіналу чемпіонату Європи у Києві.

Про це заявив сам спортсмен.

"У цілому грою задоволений, але були нюанси, які я спробую виправити у наступній грі. Мені лише 20 років і це мій перший дорослий чемпіонат Європи. Трохи важко дихалося сьогодні, через те, що це моя перша гра на турнірі.

В 1/8 фіналу чемпіонату зіграю проти восьмого сіяного француза Томи Рукселя. Він буде намагатися втягнути мене у свою в'язку гру, а я буду використовувати свій улюблений агресивний стиль - смеші, виходи до сітки, плоскі удари", - зазначив Боснюк.