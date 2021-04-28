 Боснюк: Були нюанси, які я спробую виправити у наступному матчі | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
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Боснюк: Були нюанси, які я спробую виправити у наступному матчі

Сьогодні 17:09 102 0
Українець - про сьогоднішній матч та очікування від гри у 1/8 фіналу
Боснюк: Були нюанси, які я спробую виправити у наступному матчі
#Боснюк

Джерело - Чемпіон.

Український бадмінтоніст Данило Боснюк задоволений своєю грою у матчі 1/16 фіналу чемпіонату Європи у Києві.

Про це заявив сам спортсмен.

"У цілому грою задоволений, але були нюанси, які я спробую виправити у наступній грі. Мені лише 20 років і це мій перший дорослий чемпіонат Європи. Трохи важко дихалося сьогодні, через те, що це моя перша гра на турнірі.

В 1/8 фіналу чемпіонату зіграю проти восьмого сіяного француза Томи Рукселя. Він буде намагатися втягнути мене у свою в'язку гру, а я буду використовувати свій улюблений агресивний стиль - смеші, виходи до сітки, плоскі удари", - зазначив Боснюк.

Раніше, Боснюк переміг словенця в 1/16 фіналу чемпіонату Європи.

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