Вольова перемога Войцех, феєричний дебют учорашніх юніорок і перші втрати українців на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні в київському Палаці спорту стартував чемпіонат Європи з бадмінтону. Перший змагальний день для українців пройшов по різному.

Результати першого дня чемпіонату Європи з бадмінтону

Першою з наших стартувала 28-річна друга ракетка України, представниця Дніпра Наталія Войцех (29-й номер посіву на ЧЄ). Суперницею українки в 1/64 фіналу стала швейцарка Дженджира Стадельманн. Перший сет Наталія провела невдало, поступившись - 19:21. У другому сеті наша бадмінтоністка змогла перехопити ініціативу та зрівняти рахунок у грі - впевнена перемога - 21:15. Упевнено Войцех відіграла і в третій вирішальній партії - 21:17 і 2:1 у матчі. Суперницею українки в 1/16 фіналу стане португалка Соня Гонсалвеш, яка посіяна турнірі під 35-м номером.

Другими на корти вийшли наші юні Поліна Бугрова та Марія Столяренко, яким протистояла ірландська пара Кейт Фрост/Моя Раян. Учорашні юніорки (Бугровій - 17 років, Столяренко - 16) впевнено перемогли в двох партіях - 21:17, 21:18. У другому колі на українок чекатимуть сьомі сіяні данійки Александра Бое/Метте Поульсен.

На жаль, не обійшлося без втрат. Іван Дружченко та Олександр Колеснік без шансів програли австрійському дуету Філіп Біркер/Домінік Штіпсіц - 21:10, 25:23.

Покинули турнір і Анастасія Прозорова з Валерією Рудаковою, які в двох сетах розгромно програли сильним фрацуженкам Емілі Лефель/Анн Тран (5) - 21:8, 21:10.

Завтра в бротьбу вступають лідери українського бадмінтону - Артем Почтарьов і Марія Улітіна. Почтарьов зіграє з фіном Еейту Хейно, а Улітіна з однією із претенденток на нагороди, данійкою Лін Крістоферсен (7).