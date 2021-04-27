 Вольова перемога Войцех, феєричний дебют учорашніх юніорок і перші втрати українців на чемпіонаті Європи | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
Реал - Челсі, ПСЖ - Манчестер - Сіті: розклад півфінальних матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:45 6385
Вольова перемога Войцех, феєричний дебют учорашніх юніорок і перші втрати українців на чемпіонаті Європи
Сьогодні 19:55 129
Результати першого дня чемпіонату Європи з бадмінтону
Сьогодні 19:25 198
Реал - Челсі: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 18:10 3601
Костюк розібралася з росіянкою на турнірі у Мадриді
Сьогодні 15:24 586
Лунін може перейти у Мілан
Сьогодні 13:46 2552 1
Маліновський - у команді тижня Серії А
Сьогодні 13:14 967
Баварія оголосила про призначення Нагельсманна
Сьогодні 12:53 541
Войцех з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи
Сьогодні 12:43 547
Сьогодні в Києві стартує чемпіонат Європи з бадмінтону
Сьогодні 07:01 369
Блоги
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:33 145
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:15 574 3
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:10 1012
Яскравий перформанс вболівальників Олександрії. ВІДЕО
Яскравий перформанс вболівальників Олександрії. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:51 515
Збірна України готується до чемпіонату Європи. Фоторепортаж
Збірна України готується до чемпіонату Європи. Фоторепортаж Андрій Твердохліб
Вчора 21:02 570
Прямі трансляції
Навколо спорту

Вольова перемога Войцех, феєричний дебют учорашніх юніорок і перші втрати українців на чемпіонаті Європи

Сьогодні 19:55 129 0
Вольова перемога Войцех, феєричний дебют учорашніх юніорок і перші втрати українців на чемпіонаті Європи
Поліна Бугрова/Марія Столяренко

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні в київському Палаці спорту стартував чемпіонат Європи з бадмінтону. Перший змагальний день для українців пройшов по різному.

Результати першого дня чемпіонату Європи з бадмінтону

Першою з наших стартувала 28-річна друга ракетка України, представниця Дніпра Наталія Войцех (29-й номер посіву на ЧЄ). Суперницею українки в 1/64 фіналу стала швейцарка Дженджира Стадельманн. Перший сет Наталія провела невдало, поступившись - 19:21. У другому сеті наша бадмінтоністка змогла перехопити ініціативу та зрівняти рахунок у грі - впевнена перемога - 21:15. Упевнено Войцех відіграла і в третій вирішальній партії - 21:17 і 2:1 у матчі. Суперницею українки в 1/16 фіналу стане португалка Соня Гонсалвеш, яка посіяна турнірі під 35-м номером.

Другими на корти вийшли наші юні Поліна Бугрова та Марія Столяренко, яким протистояла ірландська пара Кейт Фрост/Моя Раян. Учорашні юніорки (Бугровій - 17 років, Столяренко - 16) впевнено перемогли в двох партіях - 21:17, 21:18. У другому колі на українок чекатимуть сьомі сіяні данійки Александра Бое/Метте Поульсен.

На жаль, не обійшлося без втрат. Іван Дружченко та Олександр Колеснік без шансів програли австрійському дуету Філіп Біркер/Домінік Штіпсіц - 21:10, 25:23.

Покинули турнір і Анастасія Прозорова з Валерією Рудаковою, які в двох сетах розгромно програли сильним фрацуженкам Емілі Лефель/Анн Тран (5) - 21:8, 21:10.

Завтра в бротьбу вступають лідери українського бадмінтону - Артем Почтарьов і Марія Улітіна. Почтарьов зіграє з фіном Еейту Хейно, а Улітіна з однією із претенденток на нагороди, данійкою Лін Крістоферсен (7).

Коментарі ()