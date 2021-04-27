 Дніпров: Збірна України має шанс завоювати ліцензію на Олімпіаду | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
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Дніпров: Збірна України має шанс завоювати ліцензію на Олімпіаду

Сьогодні 13:59 423 0
Олексій Дніпров прокоментував старт чемпіонату Європи
Дніпров: Збірна України має шанс завоювати ліцензію на Олімпіаду
#Дніпров

Джерело - Чемпіон.

Президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров оцінив шанси збірної на олімпійські ліцензії.

Про це розповів президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров.

"Ми офіційно проводили 2 тестування ПЦР, перше було 23 числа, друге – вчора. У данського спортсмена виявили коронавірус. Він зараз ізольований в готелі. Ті, хто контактував з ним, теж ізольовані. Данія – один лідер чемпіонату Європи і шкода, що з ними трапився такий випадок. Якщо хтось відчує потребу, ми швидко організуємо тест.

Це останній турнір такого масштабу, де гравці можуть набрати конче потрібні очки для отримання ліцензії. Після цього чемпіонату буде остаточно сформований список бадмінтоністів Європи, які виступатимуть на Олімпіаді. Не хочу загадувати, але ми маємо шанси на завоювання ліцензій", - додав Дніпров.

Раніше, Войцех з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи.

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