Відкрито акредитацію для журналістів на Чемпіонат Європи

Джерело - Чемпіон.
Оргкомітет 28-го Чемпіонату Європи з бадмінтону розпочинає акредитацію ЗМІ на заходи турніру. Нагадаємо, що Україна вперше прийматиме Євро з бадмінтону у Київському Палаці спорту з 27 квітня до 2 травня 2021 року. У Чемпіонаті візьмуть участь понад 200 кращих спортсменів Європи. Головні змагання континенту стануть вирішальними у Олімпійському відборі – за їх результатами будуть визначені учасники Олімпійських Ігор у Токіо.
Графік заходів Чемпіонату Європи з бадмінтону 2021 наступний:
Впродовж усіх днів чемпіонату у Палаці спорту працюватиме прес-центр, який буде відкритий для журналістів з 10:00 до 20:00 год.
Для отримання акредитації просимо вас заповнити акредитаційну форму https://forms.gle/L2MvmhgS6oDbENMKA .
У зв’язку з особливими умовами проведення чемпіонату в період карантинних обмежень та додатковими заходами безпеки, просимо вас подбати про акредитацію заздалегідь.
Запитання щодо правил акредитації та умов роботи під час турніру ви можете надсилати на ел. пошту [email protected]