 Відкрито акредитацію для журналістів на Чемпіонат Європи | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
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Відкрито акредитацію для журналістів на Чемпіонат Європи

Сьогодні 20:31 615 0
Відкрито акредитацію для журналістів на Чемпіонат Європи

Джерело - Чемпіон.

Оргкомітет 28-го Чемпіонату Європи з бадмінтону розпочинає акредитацію ЗМІ на заходи турніру. Нагадаємо, що Україна вперше прийматиме Євро з бадмінтону у Київському Палаці спорту з 27 квітня до 2 травня 2021 року. У Чемпіонаті візьмуть участь понад 200 кращих спортсменів Європи. Головні змагання континенту стануть вирішальними у Олімпійському відборі – за їх результатами будуть визначені учасники Олімпійських Ігор у Токіо.

Графік заходів Чемпіонату Європи з бадмінтону 2021 наступний:

27 квітня, Київський Палац спорту  11:30 год. — 18:10  год. – 1\64 фіналу
28 квітня — 11:00 - 18:20 – 1/32 фіналу
29 квітня — 10:00 - 18:15 – 1/16 фіналу
30 квітня  12:00 - 18:00  1/4 фіналу
1 травня — 13:00 - 18:00 – 1/2 фіналу
2 травня  12:00 - 18:00 – фінал

Впродовж усіх днів чемпіонату у Палаці спорту працюватиме прес-центр, який буде відкритий для журналістів з 10:00 до 20:00 год.

Для отримання акредитації просимо вас заповнити акредитаційну форму https://forms.gle/L2MvmhgS6oDbENMKA .

У зв’язку з особливими умовами проведення чемпіонату в період карантинних обмежень та додатковими заходами безпеки, просимо вас подбати про акредитацію заздалегідь.

Запитання щодо правил акредитації та умов роботи під час турніру ви можете надсилати на ел. пошту [email protected]

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