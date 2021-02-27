Ферстаппен: Формулі-1 не потрібні спринтерські гонки

Нідерландському гонщику подобаються довгі гонки

Якщо у Формулі-1 будуть хороші боліди, то за перемогу будуть боротися більша кількість команд.

Про це заявив пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.

"Нам зовсім необов'язково збільшувати кількість заїздів. Мені подобаються півторагодинні гонки. Якщо у нас будуть хороші боліди, ми зможемо вести щільну боротьбу. І в цьому випадку на перемогу претендуватимуть більше команд", - заявив гонщик.

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"У такому випадку нам просто будуть не потрібні спринтерські гонки. Тому мені здається, що немає сенсу так сильно змінювати формат. Не потрібно багато чого змінювати, щоб побачити боротьбу за перемоги", - підсумував Ферстаппен.

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