 Ферстаппен: Формулі-1 не потрібні спринтерські гонки | Формула 1 | Champion.com.ua
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Ферстаппен: Формулі-1 не потрібні спринтерські гонки

Сьогодні 13:26 44 0
Нідерландському гонщику подобаються довгі гонки
Ферстаппен: Формулі-1 не потрібні спринтерські гонки
#Формула-1, #Ферстаппен

Джерело - f1analytic.com.

Якщо у Формулі-1 будуть хороші боліди, то за перемогу будуть боротися більша кількість команд.

Про це заявив пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.

"Нам зовсім необов'язково збільшувати кількість заїздів. Мені подобаються півторагодинні гонки. Якщо у нас будуть хороші боліди, ми зможемо вести щільну боротьбу. І в цьому випадку на перемогу претендуватимуть більше команд", - заявив гонщик.

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"У такому випадку нам просто будуть не потрібні спринтерські гонки. Тому мені здається, що немає сенсу так сильно змінювати формат. Не потрібно багато чого змінювати, щоб побачити боротьбу за перемоги", - підсумував Ферстаппен.

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