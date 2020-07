На Гран-прі Великобританії пілот розбив боліт під час практики

Пілот команди Red Bull Алекс Албон потрапив в аварію під час практики на гран-прі Великобританії.

Про це повідомляє Formula 1

Аварія сталася під час другої практики на автодромі Сільверстоун. Албон не впорався з керуванням та розбив свій болід.

An up-and-down afternoon for @alex_albon



He ended P2 in second practice ⏱



But first came this big collision with the barriers at Stowe 💥#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/hV9c0d6I0V