Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Син Петра Чеха підписав контракт із Фулгемом

Олег Дідух — 8 липня 2025, 17:52
Син Петра Чеха підписав контракт із Фулгемом
Даміан Чех
Instagram

Син легендарного чеського голкіпера Петра Чеха Даміан підписав свій перший професійний контракт. Він став гравцем лондонського Фулгема.

Про це повідомляє Goal.com.

Даміан Чех, який народився в 2009 році, розпочинав свій шлях у футболі з академії Челсі, проте згодом перейшов у інший лондонський клуб. Як і батько, Даміан виступає на позиції воротаря.

У 15-річному віці Чех-молодший вже дебютував за юнацьку збірну Чехії U-18. Зазначимо, що в академії Фулгема займається і 17-річна донька Чеха Адела. З 2004 до 2019 року Петр Чех виступав за інші лондонські клуби – Челсі та Арсенал.

Наприкінці червня повідомлялося про інтерес Фулгема до захисника/хавбека збірної України Олександра Зінченка.

Фулгем Чех

Чех

Легенда Челсі та Арсенала може отримати посаду в чеському клубі
Петр Чех проїхав 97-кілометрову любительську гонку в Чехії
Легендарний голкіпер Челсі перейшов до хокейного клубу із чемпіонату Великої Британії
Чех перейшов у хокейний клуб Белфаст Гігантс
Чех зіграє у благодійному матчі на підтримку України

Останні новини