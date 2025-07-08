Син Петра Чеха підписав контракт із Фулгемом
Даміан Чех
Син легендарного чеського голкіпера Петра Чеха Даміан підписав свій перший професійний контракт. Він став гравцем лондонського Фулгема.
Про це повідомляє Goal.com.
Даміан Чех, який народився в 2009 році, розпочинав свій шлях у футболі з академії Челсі, проте згодом перейшов у інший лондонський клуб. Як і батько, Даміан виступає на позиції воротаря.
У 15-річному віці Чех-молодший вже дебютував за юнацьку збірну Чехії U-18. Зазначимо, що в академії Фулгема займається і 17-річна донька Чеха Адела. З 2004 до 2019 року Петр Чех виступав за інші лондонські клуби – Челсі та Арсенал.
Наприкінці червня повідомлялося про інтерес Фулгема до захисника/хавбека збірної України Олександра Зінченка.