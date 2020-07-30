Перес через коронавірус пропустить Гран-прі Великобританії

Мексиканський гонщик захворів коронавірусом

Повторний тест на коронавірус пілота команди Racing Point Серхіо Переса показав позитивний результат.

Про це повідомляє Formula1.com.

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Гонщик пішов на карантин. Керівництво команди стверджує, що мексиканець почуває себе добре і чекає можливості повернутися в болід.

Перес точно пропустить найближчий Гран-прі Великобританії, який стартує в п'ятницю. Не виключено, що він не зможе повернутися і через тиждень на наступному етапі.

Racing Point стверджує, що місце Переса займе резервний гонщик, але прізвище поки не назвали.