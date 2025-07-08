Тіаго Сілва: Челсі назавжди залишиться в моєму серці

Легендарний захисник Флуміненсе Тіаго Сілва розповів про те, як ставиться до свого колишнього клубу, Челсі.

Слова 40-річного бразильця наводить пресслужба ФІФА.

"Челсі – особливий клуб, який назавжди залишиться в моєму серці. Я дуже вдячний всім у цьому клубі за те, що я пережив разом із ними. Я виграв одні з найважливіших трофеїв у своїй кар'єрі саме там. Це було, наче кохання з першого ж погляду.

Я відчував себе щасливим, коли на трибунах скандували моє ім'я. Приємно знати, що я й досі відчуваю цю любов, коли мене впізнають на вулицях, навіть попри те, що я більше не граю за цей клуб", – заявив бразилець.