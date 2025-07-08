Фрітц став першим півфіналістом Вімблдону, перемігши останнього росіянина в одиночному розряді

Американець Тейлор Фрітц (5) першим із чоловіків пробився у півфінал Вімблдону. У чвертьфінальному матчі він переграв росіянина Карена Хачанова (20).

Зустріч тривала 2 години 35 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:4, 1:6, 7:6(4).

Після невдалого третього сету американець брав медичний таймаут через проблеми з ногою.

Відеоогляд матчу

За поєдинок Фрітц 16 разів подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 3 брейки. Його суперник виконав 6 ейсів, 3 рази помилився на подачі та зробив 3 брейки.

Wimbledon – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

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Чвертьфінал, 8 липня

Тейлор Фрітц (США) – Карен Хачанов (-) 6:3, 6:4, 1:6, 7:6(4)

Суперники провели третій очний поєдинок, Фрітц вперше переміг. У наступному колі змагань американець зіграє з переможцем матчу між Кемероном Норрі (61, Велика Британія) та Карлосом Алькарасом (2, Іспанія).

Фрітц здобув дев'яту поспіль перемогу на траві й уперше вийшов у півфінал британського мейджору.

Нагадаємо, що напередодні визначилися усі чвертьфінальні пари Вімблдону в чоловічому одиночному розряді.