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Українська арбітриня отримала призначення на ще один матч Євро-2025

Андрій Мошкун — 8 липня 2025, 17:37
Українська арбітриня отримала призначення на ще один матч Євро-2025
УАФ

Українська асистентка арбітра Світлана Грушко знову працюватиме на матчі Євро-2025 серед жінок.

Про це пише УАФ.

Наша співвітчизниця отримала призначення на поєдинок групи А Норвегія – Ісландія, який відбудеться 10 липня в Туні на стадіоні Арена Тун.

Грушко працюватиме лайнсменкою в бригаді, яку очолюватиме румунка Аліна Песу.

Це буде другий матч для українки на чемпіонаті Європи. Нагадаємо, що Грушко також обслуговувала матч-відкриття Євро-2025.

Раніше повідомлялося, що Світлана Грушко буде єдиною представницею України в ролі арбітра на фінальній частині жіночого Євро-2025.

Жіночий чемпіонат Європи-2025 Світлана Грушко арбітриня

Світлана Грушко

Українська арбітриня обслуговуватиме матч-відкриття Євро-2025
Українська арбітриня працюватиме на матчах фінальної частини чемпіонату Європи-2025
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