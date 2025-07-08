Українська арбітриня отримала призначення на ще один матч Євро-2025
УАФ
Українська асистентка арбітра Світлана Грушко знову працюватиме на матчі Євро-2025 серед жінок.
Про це пише УАФ.
Наша співвітчизниця отримала призначення на поєдинок групи А Норвегія – Ісландія, який відбудеться 10 липня в Туні на стадіоні Арена Тун.
Грушко працюватиме лайнсменкою в бригаді, яку очолюватиме румунка Аліна Песу.
Це буде другий матч для українки на чемпіонаті Європи. Нагадаємо, що Грушко також обслуговувала матч-відкриття Євро-2025.
Раніше повідомлялося, що Світлана Грушко буде єдиною представницею України в ролі арбітра на фінальній частині жіночого Євро-2025.