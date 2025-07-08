Баварія включилася в боротьбу за Нкунку

Баварія зацікавилася атакувальним півзахисником Челсі Крістофером Нкунку.

Про це повідомляє The Athletic.

Нещодавно Баварія через травму надовго втратила свого атакувального півзахисника Джамала Мусіалу та тепер шукає йому заміну. Саме тому чемпіони Німеччини звернули увагу на Нкунку.

При цьому, організувати перехід 27-річного француза буде непросто. Баварія хотіла б спершу взяти Нкунку в оренду, в той час як Челсі зацікавлений у продажі гравця. Раніше повідомлялося про те, що лондонці хочуть отримати за француза 35 мільйонів фунтів.

Контракт Нкунку з Челсі діє до літа 2029 року. Попри це, вінгер має намір покинути Челсі вже цього літа. На початку червня повідомлялося про те, що 27-річний француз знаходиться у списку із 13 гравців, яких Челсі хоче позбутися.