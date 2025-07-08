Відомо, чи зіграють українці з НБА у пре-кваліфікації чемпіонату світу

Святослав Михайлюк та Дмитро Скапінцев готові зіграти за національну збірну з баскетболу у пре-кваліфікації чемпіонату світу.

Про це в коментарі ФБУ розповів головний тренер команди Айнарс Багатскіс.

"Святослав Михайлюк приєднається до збірної України після завершення Літньої ліги НБА. Також очікуємо на приїзд Дмитра Скапінцева. Олексій Лень приєднається до збірної, якщо найближчим часом підпише контракт. Що до Максима Шульги, я сподіваюся, він також приїде відразу після виступів за Бостон у Літній лізі. Максим дуже хоче грати за збірну, але рішення по ньому повністю залежить від клубу", – заявив Багатскіс.

Юта Джаз, в складі якої Михайлюк відіграв минулий сезон, нещодавно гарантувала контракт українця на сезон 2025/26. Олексій Лень після завершальної частини попереднього сезону з Лос-Анджелес Лейкерс, наразі перебуває в статусі вільного агента.

57-й номер драфту НБА-2025 Максим Шульга зіграє за Бостон Селтікс в Літній лізі НБА. Також в цьому турнірі візьме участь і центровий Дмитро Скапінцев, який зіграє за Портленд.

Раніше було оприлюднено розклад матчів чоловічої збірної України у пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027.