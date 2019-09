Рено оголосила про те, що не поставлятиме силові установки Макларену після закінчення чинного контракту в кінці 2020 року.

Про це повідомляє Twitter Макларена.

Британська команда вже підтвердила, що з сезону-2021 їх постачальником моторів стане Мерседес.

Угода з німцями розрахована як мінімум до 2024 року.

McLaren Racing and Mercedes-Benz announce that the McLaren F1 team will be powered by Mercedes from 2021 until at least the 2024 season under a long-term agreement.



