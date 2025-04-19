Тотті назвав гравця, кращого за Мессі та Роналду

Легендарний ексфорвард Роми та збірної Італії Франческо Тотті зізнався, що хотів би зіграти в одній команді з бразильцем Роналдо, якого він вважає кращим за Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

48-річного італійця цитує Italian Football TV.

" Єдине, про що я шкодую – це про те, що я ніколи не грав у одній команді з Роналдо "феноменом". Він найкращий в історії, кращий за Мессі та Роналду. Роналдо в часи виступів за Барселону та Інтер був другим гравцем в історії, позаду тільки Марадони, який і був самим футболом", – заявив чемпіон світу 2006 року.

Нагадаємо, нещодавно Тотті став об’єктом критики за поїздку в Росію на захід Рейтингу Букмекерів. За інформацією ЗМІ, за це він отримав гонорар із шестизначної суми.