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Тотті назвав гравця, кращого за Мессі та Роналду

Олег Дідух — 19 квітня 2025, 14:38
Тотті назвав гравця, кращого за Мессі та Роналду
Франческо Тотті
Instagram

Легендарний ексфорвард Роми та збірної Італії Франческо Тотті зізнався, що хотів би зіграти в одній команді з бразильцем Роналдо, якого він вважає кращим за Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

48-річного італійця цитує Italian Football TV.

"Єдине, про що я шкодую – це про те, що я ніколи не грав у одній команді з Роналдо "феноменом". Він найкращий в історії, кращий за Мессі та Роналду. Роналдо в часи виступів за Барселону та Інтер був другим гравцем в історії, позаду тільки Марадони, який і був самим футболом", – заявив чемпіон світу 2006 року.

Нагадаємо, нещодавно Тотті став об’єктом критики за поїздку в Росію на захід Рейтингу Букмекерів. За інформацією ЗМІ, за це він отримав гонорар із шестизначної суми.

Ліонель Мессі Роналдо Кріштіану Роналду Тотті

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