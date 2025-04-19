Одна із найталановитіших гірськолижниць світу може змінити спортивне громадянство

Талановита італо-албанська гірськолижниця Лара Кольтурі може змінити спортивне громадянство.

Про це повідомляє NeveItalia.

18-річна Кольтурі з моменту дебюту на дорослому рівні в 2022 році представляє Албанію, попри те, що її батьки – італійці. Тепер Лара хоче змінити спортивне громадянство на італійське та представляти на Олімпіаді 2026 року свою рідну державу. Вона вже зробила відповідний запит у Федерацію лижного спорту Албанії.

Перехід Кольтурі під албанський прапор був зумовлений високою конкуренцією за місце в складі збірної Італії. Тепер спортсменка відчуває, що готова цю конкуренцію вигравати.

Бажання італійської сторони повернути спортсменку під свої знамена зумовлене, зокрема, і важкою травмою лідера команди Федеріки Бріньоне, яку вона отримала після завершення тріумфального минулого сезону. Участь Бріньоне у домашній Олімпіаді-2026 під питанням.

Кольтурі завершила минулий сезон на 8 місці в загальному заліку Кубку світу, тричі піднявшись на подіум. Вона є дочкою відомого тренера Алессандро Кольтурі та олімпілйської чемпіонки 2002 року в супергіганті Даніели Чеккареллі.