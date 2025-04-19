Норріс: Перевага Макларен не така комфортна, як хотілося б
Пілот Макларен Ландо Норріс висловився про можливості свого боліда порівняно з конкурентами за підсумками двох практик Гран-прі Саудівської Аравії.
Слова британця наводить пресслужба Формули-1.
"Ми почуваємо себе досить впевнено, проте конкуренти не відстають. Мабуть, хотілось би комфортнішої переваги.
У нас швидка машина, все досить якісно, але якось недостатньо комфортно. Втім, потрібно просто зосередитись на собі та своїх силах". – розповів Норріс.
Зазначимо, що першу практику виграв П'єр Гаслі, а другу сам Норріс.
Сьогодні ввечері відбудеться третя практика та кваліфікація – гонки заплановані на 16:30 та 20:00 за київським часом відповідно.
Напередодні пілот Макларен Оскар Піастрі заявив, що готовий до боротьби за титул зі своїм напарником.