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Норріс: Перевага Макларен не така комфортна, як хотілося б

Володимир Максименко — 19 квітня 2025, 13:56
Норріс: Перевага Макларен не така комфортна, як хотілося б
Ландо Норріс
Getty images

Пілот Макларен Ландо Норріс висловився про можливості свого боліда порівняно з конкурентами за підсумками двох практик Гран-прі Саудівської Аравії.

Слова британця наводить пресслужба Формули-1.

"Ми почуваємо себе досить впевнено, проте конкуренти не відстають. Мабуть, хотілось би комфортнішої переваги.

У нас швидка машина, все досить якісно, але якось недостатньо комфортно. Втім, потрібно просто зосередитись на собі та своїх силах". – розповів Норріс.

Зазначимо, що першу практику виграв П'єр Гаслі, а другу сам Норріс.

Сьогодні ввечері відбудеться третя практика та кваліфікація – гонки заплановані на 16:30 та 20:00 за київським часом відповідно.

Напередодні пілот Макларен Оскар Піастрі заявив, що готовий до боротьби за титул зі своїм напарником.

Макларен Формула 1 Гран-прі Саудівської Аравії Ландо Норріс

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