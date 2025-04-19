Гвоздик: Мій батько обрав жити в Україні в умовах війни

Олександр Гвоздик висловився про війну в Україні та рішення свого батька не залишати країни навіть попри чисельні обстріли цивільного населення та інфраструктури з боку росіян.

Слова боксера наводить Boxing Scene.

"Слухайте, це триває понад два роки. Я навіть обмежив себе у перегляді новин, бо там нічого доброго не буває. Я підтримую свою країну як можу, але що я можу зробити? Якби я міг це зупинити – я б зупинив.



Батько? Він обрав жити в Україні в умовах війни, аніж переїхати сюди у США. Я не можу цього змінити, це виключно його рішення", – розповів Гвоздик.