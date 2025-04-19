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Гвоздик: Мій батько обрав жити в Україні в умовах війни

Володимир Максименко — 19 квітня 2025, 14:22
Гвоздик: Мій батько обрав жити в Україні в умовах війни
Олександр Гвоздик
Getty Images

Олександр Гвоздик висловився про війну в Україні та рішення свого батька не залишати країни навіть попри чисельні обстріли цивільного населення та інфраструктури з боку росіян.

Слова боксера наводить Boxing Scene.

"Слухайте, це триває понад два роки. Я навіть обмежив себе у перегляді новин, бо там нічого доброго не буває. Я підтримую свою країну як можу, але що я можу зробити? Якби я міг це зупинити – я б зупинив.

Батько? Він обрав жити в Україні в умовах війни, аніж переїхати сюди у США. Я не можу цього змінити, це виключно його рішення", – розповів Гвоздик.

Зазначимо, що сьогодні вночі спортсмен проведе бій проти Ентоні Голлавея в межах Golden Boy Promotions. Сьогодні зранку суперники пройшли церемонію зважування.

Раніше Гвоздик заявив, що готовий змінити вагову категорію заради чемпіонського поєдинку.

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