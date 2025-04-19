Гвоздик: Мій батько обрав жити в Україні в умовах війни
Олександр Гвоздик висловився про війну в Україні та рішення свого батька не залишати країни навіть попри чисельні обстріли цивільного населення та інфраструктури з боку росіян.
Слова боксера наводить Boxing Scene.
"Слухайте, це триває понад два роки. Я навіть обмежив себе у перегляді новин, бо там нічого доброго не буває. Я підтримую свою країну як можу, але що я можу зробити? Якби я міг це зупинити – я б зупинив.
Батько? Він обрав жити в Україні в умовах війни, аніж переїхати сюди у США. Я не можу цього змінити, це виключно його рішення", – розповів Гвоздик.
Зазначимо, що сьогодні вночі спортсмен проведе бій проти Ентоні Голлавея в межах Golden Boy Promotions. Сьогодні зранку суперники пройшли церемонію зважування.
Раніше Гвоздик заявив, що готовий змінити вагову категорію заради чемпіонського поєдинку.