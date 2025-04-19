Білодід не потрапила до заявки збірної України на чемпіонат Європи
Дар'я Білодід
Дворазова чемпіонка світу з дзюдо та Олімпійська призерка Дар'я Білодід не потрапила до заявки збірної України на чемпіонат Європи.
Про це стало відомо з сайту Міжнародної федерації.
До складу української команди увійшло 13 спортсменів, серед яких не знайшлось місця бронзовій призерці ОІ-2020. Спортсменка не взяла участь у тренувальних зборах напередодні змагання через свою зайнятість у Металісті 1925.
Склад збірної України з дзюдо
- Артем Лесюк
- Назар Вісков
- Саїд-Магомед Халідов
- Владислав Колобов
- Антон Савицький
- Яків Хаммо
- Євген Балєвський
- Анастасія Антіпіна
- Анна Олійник-Корнійко
- Юлія Курченко
- Руслана Булавіна
- Христина Гоман
- Ольга Цимко
Зазначимо, що напередодні Дар'я Білодід дебютувала у складі Металіста 1925, вийшовши на заміну в матчі з Ладомиром.
Нагадаємо, Дар'я Білодід і Металіст 1925 оголосили про підписання контракту в середині березня.