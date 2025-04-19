Дворазова чемпіонка світу з дзюдо та Олімпійська призерка Дар'я Білодід не потрапила до заявки збірної України на чемпіонат Європи.

Про це стало відомо з сайту Міжнародної федерації.

До складу української команди увійшло 13 спортсменів, серед яких не знайшлось місця бронзовій призерці ОІ-2020. Спортсменка не взяла участь у тренувальних зборах напередодні змагання через свою зайнятість у Металісті 1925.

Склад збірної України з дзюдо

Артем Лесюк

Назар Вісков

Саїд-Магомед Халідов

Владислав Колобов

Антон Савицький

Яків Хаммо

Євген Балєвський

Анастасія Антіпіна

Анна Олійник-Корнійко

Юлія Курченко

Руслана Булавіна

Христина Гоман

Ольга Цимко

Зазначимо, що напередодні Дар'я Білодід дебютувала у складі Металіста 1925, вийшовши на заміну в матчі з Ладомиром.

Нагадаємо, Дар'я Білодід і Металіст 1925 оголосили про підписання контракту в середині березня.