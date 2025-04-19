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Білодід не потрапила до заявки збірної України на чемпіонат Європи

Володимир Максименко — 19 квітня 2025, 10:52
Білодід не потрапила до заявки збірної України на чемпіонат Європи
Дар'я Білодід
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Дворазова чемпіонка світу з дзюдо та Олімпійська призерка Дар'я Білодід не потрапила до заявки збірної України на чемпіонат Європи.

Про це стало відомо з сайту Міжнародної федерації.

До складу української команди увійшло 13 спортсменів, серед яких не знайшлось місця бронзовій призерці ОІ-2020. Спортсменка не взяла участь у тренувальних зборах напередодні змагання через свою зайнятість у Металісті 1925.

Склад збірної України з дзюдо

  • Артем Лесюк
  • Назар Вісков
  • Саїд-Магомед Халідов
  • Владислав Колобов
  • Антон Савицький
  • Яків Хаммо
  • Євген Балєвський
  • Анастасія Антіпіна
  • Анна Олійник-Корнійко
  • Юлія Курченко
  • Руслана Булавіна
  • Христина Гоман
  • Ольга Цимко

Зазначимо, що напередодні Дар'я Білодід дебютувала у складі Металіста 1925, вийшовши на заміну в матчі з Ладомиром.

Нагадаємо, Дар'я Білодід і Металіст 1925 оголосили про підписання контракту в середині березня.

Дар'я Білодід дзюдо Металіст 1925

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