Клуб Мбаппе вперше за 42 роки вилетів з французької Ліги 2

Футбольний клуб Кан дострокового вилетів із Ліги 2 до третього дивізіону чемпіонату Франції.

Вчора, 18 квітня, команда у матчі 31 туру Ліги 2 вдома зазнала розгромної поразки від Мартіга – 0:3. Після цього поєдинку команда втратила навіть теоретичні шанси уникнути пониження в класі.

Наразі Кан посідає останнє, 18 місце в турнірній таблиці Ліги 2. За 3 тури до фінішу команда відстає на 10 очок від 16 місця, яке дає можливість зіграти в плейоф за збереження прописки. У 2025 році команда здобула лише одну перемогу. Кан вилетів у третій дивізіон вперше з 1983 року.

Зазначимо, що власником Кана є зірковий форвард Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе. Минулого року він придбав 80% акцій клубу за 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що адвокати Мбаппе погрожують ПСЖ усуненням від єврокубків.