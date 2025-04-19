Два топклуби Серії А хочуть запросити Анчелотті

Одразу два італійських топклуби, Рома та Мілан, зацікавлені у послугах головного тренера Реала Карло Анчелотті.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

Анчелотті зараз близький до звільнення з посади головного тренера Реала, яке може трапитися навіть до завершення поточного сезону. В свою чергу, Мілан і Рома знаходяться у пошуках нового тренера на наступний сезон.

Зазначимо, що і Рома, і Мілан – не чужі для Анчелотті клуби. За столичну команду 65-річний італієць виступав у якості гравця в 1979 – 1987 роках, за Мілан – у 1987 – 1992 роках, після чого тренував "россонері" в 2001 – 2009 роках, двічі вигравши з командою Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялося про те, що після відходу Анчелотті Реал може очолити Юрген Клопп.