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Два топклуби Серії А хочуть запросити Анчелотті

Олег Дідух — 19 квітня 2025, 14:01
Два топклуби Серії А хочуть запросити Анчелотті
Карло Анчелотті
Getty images

Одразу два італійських топклуби, Рома та Мілан, зацікавлені у послугах головного тренера Реала Карло Анчелотті.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

Анчелотті зараз близький до звільнення з посади головного тренера Реала, яке може трапитися навіть до завершення поточного сезону. В свою чергу, Мілан і Рома знаходяться у пошуках нового тренера на наступний сезон.

Зазначимо, що і Рома, і Мілан – не чужі для Анчелотті клуби. За столичну команду 65-річний італієць виступав у якості гравця в 1979 – 1987 роках, за Мілан – у 1987 – 1992 роках, після чого тренував "россонері" в 2001 – 2009 роках, двічі вигравши з командою Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялося про те, що після відходу Анчелотті Реал може очолити Юрген Клопп.

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