Вперше вивів команду до плейоф: помер екстренер та генменеджер Юти Михайлюка

У віці 93 років пішов з життя колишній головний тренер та генеральний менеджер Юти Джаз Френк Лейден.

Про це повідомила франшиза із Солт-Лейк-Сіті.

"Френк Лейден справив довготривалий вплив на Джаз, штат Юта та НБА. Такого, як він, більше ніколи не буде. Наші думки звертаються до його сім'ї, коли ми приєднуємося до скорботи про його втрату і святкуємо його життя. Спочивайте спокійно, тренере", – йдеться у заяві клубу.

Френк Лейден очолював Юту з 1981 по 1989 роки. На його рахунку 277 перемог на чолі команди, це третій найкращий результат за всю історію організації.

У 1984 році його визнали Тренером року в НБА. Лейден залишається єдиним тренером в історії клубу з цією нагородою. Тоді ж його визнали Керівником року.

У свій другий сезон (1982/83) на чолі Юти Френк вивів її до плейоф. Той постсезон став першим в історії франшизи.

На старті кампанії-1988/89 Френк Лейден залишив посаду тренеру, яку посів легендарний Джеррі Слоун. При цьому він залишився в клубі в ролі президента та генменеджера. У сезоні-1998/99 Лейден очолював Юту Старз (нинішні Лас-Вегас Ейсез) в WNBA.

Нагадаємо, що у червні після боротьби з раком помер колишній одноклубник Майкла Джордана та чемпіон НБА.