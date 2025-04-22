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Зірка Кліпперс набрав три тисячі очок у матчах плейоф НБА

Володимир Максименко — 22 квітня 2025, 08:50
Зірка Кліпперс набрав три тисячі очок у матчах плейоф НБА
Леонард Кавай
Лос-Анджелес Кліпперс

Зірковий нападник Лос-Анджелес Кліпперс Кавай Леонард набрав 3000 очок в межах плейоф НБА.

Про це повідомляє пресслужба франшизи.

Баскетболіст вийшов на паркет у другому матчі першого раунду плейоф з Денвером, набравши 39 очок, які допомогли Кліпперс переграти суперників та зрівняти рахунок в серії.

Зазначимо, що Леонард грає в НБА з 2011 року. До 2018-го він виступав у складі Сан-Антоніо, а згодом після сезону в Торонто приєднався до Лос-Анджелесу.

Загалом у сезоні-2024/25 на рахунку Кавая 37 матчів, в яких він в середньому набирає 21.5 очок та виконує 5.9 підбирань.

Цікаво, що у поточній серії плейоф форвард має неймовірний відсоток точності двоочкових кидків – 79.2%, а триочковий – 50%.

Вже цієї п'ятниці, 25 квітня,  Кліпперс та Денвер зіграють третій матч серії. Початок зустрічі заплановано на 05:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Детройт перервав свою серію в плейоф НБА, яка тривала майже 17 років.

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