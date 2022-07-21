Рижикова: Мої основні суперниці дуже сильні і виступають на іншому рівні

Українська легкоатлетка Анна Рижикова, яка вийшла до фіналу чемпіонату світу з легкої атлетики, буде намагатися посісти якомога вище місце.

Про це заявила сама спортсменка.

"Сьогодні фізично було набагато легше, але я відчувала більше відповідальність, ніж вчора. Вчора розуміла, що якщо я пройду все за планом, то з легкістю потраплю до півфіналу. А сьогодні вже треба було викладатися на максимум, працювати, контролювати забіг, суперниць і не помилятись.

Між кваліфікацією і півфіналом було не так багато часу. Зазвичай на таких змаганнях забіги відбуваються пізно ввечері, тому весь режим дня підлаштований під це - я довго сплю, потім снідаю, розминаюся.

А тут все було по-іншому, і довелося трішки перелаштувати свій режим, бо відбірні змагання були о 17-й годині, а сьогодні - о 18-й. Тому я не дуже багато спала, поснідала і не робила ніяких розминок, а о 15-й годині була вже на стадіоні і готувалася безпосередньо до півфіналу.

Мої основні суперниці дуже сильні і виступають, на жаль, на іншому рівні. Але це фінал, і тут може трапитися все: ми бачили сьоме місце Карстена Варгольма, який вважався беззаперечним фаворитом. І в інших видах програми було багато непередбачуваних переможців.

Тому післязавтра буде новий день, будемо боротися, я буду віддавати всі сили, показувати максимум того, на що я зараз готова, і буду намагатися посісти якомога вище місце", - сказала Рижикова.