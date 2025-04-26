Це нестерпно, – Атлетико відреагувало на скандал навколо матчу Барселони та Реала

Мадридський Атлетико висловив свою позицію стосовно скандалу, який супроводжує фінальний поєдинок між Реалом та Барселоною.

Клуб лаконічно окреслив свою думку у соцмережах.

"Це нестерпно. Припиніть заплямовувати імідж іспанського футболу. Досить знущань з арбітрів", – йдеться у повідомленні.

Esto es insoportable. Basta de manchar la imagen del fútbol español #StopAcosoArbitralYa — Atlético de Madrid (@Atleti) April 25, 2025

Нагадаємо, перед матчем арбітри поскаржились на клубне ТБ "вершкових", яке регулярно транслювало моменти, в яких на думку мадридців Рікардо де Бургос Бенгоечеа припустився помилок.

Після цього Реал вирішив вимагати від RFEF замінити суддівський склад на Ель Класико, проте отримав відмову. У підсумку, попри повідомлення ЗМІ про намір клубу бойкотувати фінал, зустріч все ж відбудеться.

Стартовий свисток матчу заплановано на 23:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе для вас текстовий онлайн цього поєдинку.

Раніше на тлі цього скандалу Реал висунув Королівській іспанській федерації футболу три вимоги.