Це нестерпно, – Атлетико відреагувало на скандал навколо матчу Барселони та Реала
Мадридський Атлетико висловив свою позицію стосовно скандалу, який супроводжує фінальний поєдинок між Реалом та Барселоною.
Клуб лаконічно окреслив свою думку у соцмережах.
"Це нестерпно. Припиніть заплямовувати імідж іспанського футболу. Досить знущань з арбітрів", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, перед матчем арбітри поскаржились на клубне ТБ "вершкових", яке регулярно транслювало моменти, в яких на думку мадридців Рікардо де Бургос Бенгоечеа припустився помилок.
Після цього Реал вирішив вимагати від RFEF замінити суддівський склад на Ель Класико, проте отримав відмову. У підсумку, попри повідомлення ЗМІ про намір клубу бойкотувати фінал, зустріч все ж відбудеться.
Стартовий свисток матчу заплановано на 23:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе для вас текстовий онлайн цього поєдинку.
Раніше на тлі цього скандалу Реал висунув Королівській іспанській федерації футболу три вимоги.