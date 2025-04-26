ЛеБрон побив рекорд результативності плейоф НБА, який раніше встановив він сам

Зірковий форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс став володарем рекорду, перевершивши попереднє досягнення, яке належало саме йому.

Про це повідомляє The Athletic.

Сьогодні, 26 квітня, третій матч серії першого раунду плейоф НБА між Міннесотою та Лос-Анджелесом завершився перемогою Тімбервулвз з рахунком 116:104.

"Король" закінчив цей поєдинок зі статистичною лінією з 38 очок, 10 очок та 4 передач. У віці 40 років Джеймс став найвіковішим гравцем в історії НБА, який набрав у матчі плейоф 35+ очок.

With tonight's 38-point game, Los Angeles Lakers star LeBron James broke a record previously set by ... himself 👀 pic.twitter.com/cjnjenlZlz — The Athletic (@TheAthletic) April 26, 2025

Варто зазначити, що попередній рекорд був встановлений самим ЛеБроном у 2023 році, коли він 38-річний набрав 40 очок у четвертій зустрічі з Денвером у фіналі Західної конференції.

До того ж, ця гра стала для ЛеБрона вже 123-ю в постсезоні, яку він закінчив з 30+ очками. Він є рекордсменом за цим показником та тільки одним з двох гравців, які подолали позначку у 100 таких ігор. Другим таким баскетболістом є Майкл Джордан (109 матчів).

Нагадаємо, що джерсі з дебютного матчу Кобі Браянта в НБА була продана на аукціоні за рекордну суму.