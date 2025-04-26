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Потенційно чемпіонський матч Баварії, Лейпциг зіграє з Айнтрахтом у 31 турі Бундесліги

Володимир Максименко — 26 квітня 2025, 09:33
Потенційно чемпіонський матч Баварії, Лейпциг зіграє з Айнтрахтом у 31 турі Бундесліги
Гаррі Кейн
ФК Баварія

У суботу, 26 квітня, відбудеться низка матчів в межах 31 туру чемпіонату Німеччини з футболу.

О 16:30 за київським часом відбудеться основна група поєдинків, серед яких є потенційно чемпіонський. Мюнхенська Баварія гратиме з Майнцом, а паралельному поєдинку Баєр на своєму полі прийматиме Аугсбург.

У випадку, якщо леверкузенці програють, а мюнхенський колектив свою зустріч виграє, то Гаррі Кейн виграє свій перший клубний трофей в кар'єрі.

Закриватиме ігровий день протистояння РБ Лейпцига та Айнтрахта, який нещодавно залишив розіграш Ліги Європи.

Розклад матчів 31 туру Бундесліги на 26 квітня

  • 16:30 Баварія – Майнц
  • 16:30 Баєр – Аугсбург
  • 16:30 Вольфсбург – Фрайбург
  • 16:30 Гольштайн Кіль – Боруссія Менхенгладбах
  • 16:30 Гоффенгайм – Боруссія Дортмунд
  • 19:30 Айнтрахт – РБ Лейпциг
Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що поєдинки Баєра, Баварії та Лейпцига в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.

Зазначимо, що сьогодні також відбудуться матчі 26 туру УПЛ, з анонсом який можна ознайомитись на сайті "Чемпіон".

Айнтрахт Франкфурт Баварія Боруссія Дортмунд Боруссія Менхенгладбах Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 РБ Лейпциг Гаррі Кейн Баєр Леверкузен

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