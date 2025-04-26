Потенційно чемпіонський матч Баварії, Лейпциг зіграє з Айнтрахтом у 31 турі Бундесліги

У суботу, 26 квітня, відбудеться низка матчів в межах 31 туру чемпіонату Німеччини з футболу.

О 16:30 за київським часом відбудеться основна група поєдинків, серед яких є потенційно чемпіонський. Мюнхенська Баварія гратиме з Майнцом, а паралельному поєдинку Баєр на своєму полі прийматиме Аугсбург.

У випадку, якщо леверкузенці програють, а мюнхенський колектив свою зустріч виграє, то Гаррі Кейн виграє свій перший клубний трофей в кар'єрі.

Закриватиме ігровий день протистояння РБ Лейпцига та Айнтрахта, який нещодавно залишив розіграш Ліги Європи.

Розклад матчів 31 туру Бундесліги на 26 квітня

16:30 Баварія – Майнц

16:30 Баєр – Аугсбург

16:30 Вольфсбург – Фрайбург

16:30 Гольштайн Кіль – Боруссія Менхенгладбах

16:30 Гоффенгайм – Боруссія Дортмунд

19:30 Айнтрахт – РБ Лейпциг

Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що поєдинки Баєра, Баварії та Лейпцига в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.

Зазначимо, що сьогодні також відбудуться матчі 26 туру УПЛ, з анонсом який можна ознайомитись на сайті "Чемпіон".