Потенційно чемпіонський матч Баварії, Лейпциг зіграє з Айнтрахтом у 31 турі Бундесліги
У суботу, 26 квітня, відбудеться низка матчів в межах 31 туру чемпіонату Німеччини з футболу.
О 16:30 за київським часом відбудеться основна група поєдинків, серед яких є потенційно чемпіонський. Мюнхенська Баварія гратиме з Майнцом, а паралельному поєдинку Баєр на своєму полі прийматиме Аугсбург.
У випадку, якщо леверкузенці програють, а мюнхенський колектив свою зустріч виграє, то Гаррі Кейн виграє свій перший клубний трофей в кар'єрі.
Закриватиме ігровий день протистояння РБ Лейпцига та Айнтрахта, який нещодавно залишив розіграш Ліги Європи.
Розклад матчів 31 туру Бундесліги на 26 квітня
- 16:30 Баварія – Майнц
- 16:30 Баєр – Аугсбург
- 16:30 Вольфсбург – Фрайбург
- 16:30 Гольштайн Кіль – Боруссія Менхенгладбах
- 16:30 Гоффенгайм – Боруссія Дортмунд
- 19:30 Айнтрахт – РБ Лейпциг
Зазначимо, що поєдинки Баєра, Баварії та Лейпцига в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.
Зазначимо, що сьогодні також відбудуться матчі 26 туру УПЛ, з анонсом який можна ознайомитись на сайті "Чемпіон".