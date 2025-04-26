Рівне та Черкаські Мавпи розпочнуть серію "бронзового" фіналу Суперліги

Сьогодні, 26 квітня, в Рівному в ДЮСШ-4 відбудеться перший матч серії, у якому БК Рівне та БК Черкаські Мавпи визначатимуть, хто отримає статус третьої кращої команди Суперліги України сезону-2024/25.

Рівне виявилося єдиною командою плейоф, якій знадобилося три гри, щоб подолати стадію чвертьфіналу. Тоді команда Михайла Переверзія здолала БК Запоріжжя (2-1). В півфіналі рівненський колектив дав бій Київ-Баскету, але капітулював (1-2).

Черкаські Мавпи у свою чергу в бойовому протистоянні 1/4 фіналу перемогли БК Кривбас (2-0), після чого розгромно програли Дніпру в першому матчі півфіналу (48:63).

Підопічні Дмитра Нагорного могли створити сенсацію, завдавши дніпрянам першої поразки у сезоні у другій грі серії, але лідер чемпіонату все одно зумів вирвати перемогу та путівку до фіналу.

Таким чином доля звела Рівне та Черкаські Мавпи у матчі за третє місце Суперліги. Старт першого поєдинку запланований на 17:00.

Суперліга України з баскетболу – плейоф

"Бронзовий" фінал, перший матч, 26 квітня

17:00 Рівне – Черкаські Мавпи

Друга гра серії між Рівним та Черкаськими Мавпами відубдеться 29 квітня у Черкасах у місцевому ПС "Будівельник". Матч розпочнеться о 18:00.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх поєдинків, які залишилися в цьому сезоні Суперліги.