Лемпард – про свою тренерську кар'єру: Неможливо догодити тим, хто не бажає тобі успіху

Колишній тренер Челсі та Евертона Френк Лемпард висловився про критику своєї кар'єри та розповів, чи хотів би він пояснити цим людям тонкощі роботи на тренерському містку.

Слова ексфутболіста та тренера лондонців наводить Talksport.

"Я вважаю, що люди ставляться до моєї роботи по-різному, але жоден з них не був там, за кулісами в Евертоні та мого повернення у Челсі. Я міг би пояснити контекст людині, яка любить та розбирається у футболі, але я не маю бажання робити це тим, хто далеко від мене у соціальних мережах. Неможливо догодити усім. Особливо якщо ці "усі" не мають бажання бачити тебе успішним", – додав Лемпард.

За часів футбольної кар'єри Френк протягом 13 років грав у складі Челсі, а згодом двічі очолював "синіх" – з 2019 по 2021 рік та у 2023 році як виконуючий обов'язки головного тренера.

Також фахівець працював у Дербі та Евертоні, а наразі очолює Ковентрі, який зміг за короткий проміжок часу повернути у боротьбу за промоушен.

Раніше повідомлялось, що інтерес до Лемпарда виявляє Саутгемптон.