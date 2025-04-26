Мадринг: представлена конфігурація траси майбутнього Гран-прі Іспанії в Мадриді

Організатори Гран-прі Іспанії показали, як виглядатиме траса, на якій проходитиме майбутні гонки в столиці Мадриді.

Про це повідомляє ESPN.

Наступного року Мадрид приєднається до календаря Формули-1 з трасою, що базуватиметься переважно на дорогах загального користування навколо виставкового центру IFEMA.

На офіційних соціальних каналах автодрому, відомого як Мадринг, з'явився макет автодрому, а також відеоролик, що демонструє, як болід проїжджає коло з 22 поворотів.

The organisers of the new Madrid Grand Prix have released an onboard simulation of what the 'Madring' track will look and drive like once finished 👀🇪🇸 pic.twitter.com/Sg7ILnn5lp — Autosport (@autosport) April 25, 2025

Найвизначнішою частиною автодрому є 500-метрова ділянка "Monumental" в середині кола, яка має 24% ухил в повороті та вистелена трибунами, що, як очікується, вмістять 45 000 глядачів.

Ця ділянка була спроектована таким чином, щоб нагадувати міську арену для кориди Лас Вентас. Боліду Ф1 знадобиться приблизно шість секунд, щоб проїхати її.

Послом цієї траси став єдиний мадридець "королівських гонок" Карлос Сайнс. Варто зазначити, що інший іспанець, дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо, є давнім прихильником мадридського Реалу.

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У 2026 році Мадрид замінить Імолу в календарі Ф1. Саме в сезоні-2026 в Іспанії проходитимуть дві гонки: Гран-прі Іспанії в Барселоні та Гран-прі Мадриду. Починаючи з 2027 року, Мадрид замінить Барселону в якості міста проведення Гран-прі Іспанії.

Враховуючи те, що контракт на проведення заїзду в Мадриді розрахований на 10 років, майбутнє гонки в Каталонії залишається під питанням.

Нагадаємо, що мер Мехіко Клара Бругада розповіла про майбутню нову угоду з Формулою-1 на проведення Гран-прі Мексики.