Моурінью може повернутися в АПЛ

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью може влітку повернутися в АПЛ.

Про це повідомляє Daily Mail.

За їхньою інформацією, він може очолити новачка АПЛ, Лідс. Команда вже забезпечила собі підвищення в класі на наступний сезон, проте може звільнити головного тренера Даніеля Фарке.

Керівництво Лідса вважає, що для того, щоби закріпитися в елітному дивізіоні англійського футболу, команді потрібен більш успішний тренер. Моурінью, який неодноразово висловлював своє бажання повернутися в АПЛ, чудово підходить на цю роль.

62-річний португальський фахівець раніше вже працював у АПЛ з Челсі, Манчестер Юнайтед і Тоттенгем. Раніше повідомлялося про те, що Моурінью може очолити збірну Португалії на чемпіонаті світу 2026 року.