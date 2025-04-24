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Моурінью може повернутися в АПЛ

Олег Дідух — 24 квітня 2025, 13:13
Моурінью може повернутися в АПЛ
Жозе Моурінью
Adidas

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью може влітку повернутися в АПЛ.

Про це повідомляє Daily Mail.

За їхньою інформацією, він може очолити новачка АПЛ, Лідс. Команда вже забезпечила собі підвищення в класі на наступний сезон, проте може звільнити головного тренера Даніеля Фарке.

Керівництво Лідса вважає, що для того, щоби закріпитися в елітному дивізіоні англійського футболу, команді потрібен більш успішний тренер. Моурінью, який неодноразово висловлював своє бажання повернутися в АПЛ, чудово підходить на цю роль.

62-річний португальський фахівець раніше вже працював у АПЛ з Челсі, Манчестер Юнайтед і Тоттенгем. Раніше повідомлялося про те, що Моурінью може очолити збірну Португалії на чемпіонаті світу 2026 року.

Лідс Фенербахче Даніель Фарке Жозе Моурінью

Жозе Моурінью

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